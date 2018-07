Déficit em transações correntes no Brasil soma US$2,596 bi em setembro--BC O Brasil registrou em setembro déficit em transações correntes de 2,596 bilhões de dólares, informou o Banco Central nesta terça-feira. O número veio praticamente em linha com o esperado por economistas consultados pela Reuters, cuja mediana apontou saldo negativo de 2,450 bilhões de dólares no mês passado.