Economistas consultados pela Reuters previam saldo negativo de 9,6 bilhões de dólares no mês passado.

O BC informou ainda que os investimentos estrangeiros diretos no país somaram 3,703 bilhões de dólares no mês passado, abaixo do previsto por analistas consultados pela Reuters, cuja mediana somou 4,5 bilhões de dólares.

(Por Tiago Pariz, Luciana Otoni e Alonso Soto)