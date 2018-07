Déficit em transações correntes soma US$ 6,873 bi em março, diz BC

Economistas consultados pela Reuters, pela mediana, previam saldo negativo de 6 bilhões de dólares no mês passado.

No acumulado em 12 meses encerrados em março, o déficit em conta corrente do país ficou em 2,93 por cento do Produto Interno Bruto (PIB).

O BC informou ainda que os Investimentos Estrangeiros Diretos (IED) no país somaram 5,739 bilhões de dólares no mês passado, acima do previsto por analistas consultados pela Reuters, cuja mediana somou 4,2 bilhões de dólares.

(Por Luciana Otoni, Alonso Soto e Anthony Boadle)