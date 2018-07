Déficit em transações correntes soma US$6,625 bi em fevereiro--BC

Mediana de 20 especialistas consultados pela Reuters indicava saldo negativo de 6,1 bilhões de dólares no mês passado.

No acumulado em 12 meses encerrados em fevereiro, o déficit em conta corrente do país ficou em 2,79 por cento do Produto Interno Bruto (PIB).

O BC informou ainda que os Investimentos Estrangeiros Diretos no país somaram 3,814 bilhões de dólares no mês passado, um pouco acima do previsto pelos analistas consultados pela Reuters, cuja mediana somou 3,531 bilhões de dólares.

(Por Alonso Soto e Leonardo Goy; Edição de Patrícia Duarte)