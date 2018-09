Déficit externo sobe em agosto por remessas, serviços

No mês passado, o déficit foi de 4,862 bilhões de dólares, bem acima do registrado em agosto do ano passado, de 2,975 bilhões de dólares, informou o BC nesta sexta-feira. A alta refletiu os maiores gastos com serviços, como viagens, e um crescimento da remessa de lucros e dividendos.

Os investimentos estrangeiros diretos no país somaram 5,606 bilhões de dólares no mês passado, quantia suficiente para cobrir o déficit. No acumulado em 12 meses, o saldo negativo das transações correntes ficou em 2,13 por cento do Produto Interno Bruto (PIB).

Para agosto, analistas previam um déficit de 3 bilhões de dólares, segundo mediana de 15 economistas consultados pela Reuters. O BC previa um déficit de 3,2 bilhões de dólares.

PREVISÕES

O BC estima que o Brasil fechará este ano com déficit em transações correntes de 54 bilhões de dólares. A projeção anterior, divulgada em junho, era de um déficit de 60 bilhões de dólares.

A estimativa para a entrada de investimentos estrangeiros diretos no ano foi elevada de 55 bilhões de dólares para 60 bilhões de dólares. O prognóstico para o superávit comercial aumentou de 20 bilhões de dólares para 29 bilhões de dólares.

(Reportagem Isabel Versiani e Raymond Colitt)