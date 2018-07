Definição-bonde

O que têm em comum Jill Abramson, editora chefe do New York Times, e Khalid Sheikh Mohammed, o acusado de ser o arquiteto dos ataques do 11 de Setembro que apodrece na prisão de Guantánamo à espera de julgamento? Para o governo britânico, eles compartilham a definição de terrorista. Afinal, Abramson, assim como editores do Guardian, Washington Post, O Globo e da revista alemã Der Spiegel, para citar algumas mídias conhecidas, são portadores do material fornecido por Edward Snowden usado para justificar a prisão do carioca David Miranda, parceiro do jornalista americano Glenn Greenwald.

Miranda passou nove horas detido no aeroporto de Heathrow, no dia 18 de agosto, quando fez escala num voo entre Berlim e Rio. Trazia arquivos enviados a Greenwald por Laura Poitras, a diretora de documentários americana que filmou Snowden em Hong Kong e foi o primeiro contato do ex-agente da CIA. Teve todos seus pertences eletrônicos confiscados e contestou na justiça britânica a legalidade da prisão. Agora, graças à chegada do caso à Corte Real de Justiça em Londres, ficamos sabendo que o governo de David Cameron invocou o Ato de Terrorismo de 2000 para deter o brasileiro porque considera que David Miranda se enquadra na definição de terrorista ao transportar informações classificadas sobre a espionagem da Agência de Segurança Nacional americana, NSA, e sua devotada prima britânica conhecida pelo apelido de GCHQ.

Um dos mais surrados clichês da política externa é "o terrorista de um país é o lutador pela liberdade de outro". Mas os clichês existem para apontar o óbvio e não faltam indícios de que a definição de terrorismo, depois do 11 de Setembro, inchou tanto que ficou desfigurada.

O grupo de trabalho da Convenção sobre Terrorismo Internacional das Nações Unidas está empacado desde 2002 porque não consegue acordo entre os países-membros para definir o que constitui um ato terrorista. Entre as desavenças estão a diferença entre terror e movimento de libertação e, aqui o caso Snowden ilustra bem o impasse, o resultado das ações de uma organização ou indivíduo. No direito penal americano, ameaçar alguém de morte não é o mesmo que praticar o homicídio. Mas o Patriot Act de 2002, que passou no Congresso sob o impacto dos atentados da Al-Qaeda, incorporou linguagem que pode enquadrar como crime de terrorismo a simples disseminação de informação capaz de incitar à violência.

Logo depois de aberta a torneira dos vazamentos de Snowden, Barack Obama se defendeu, numa viagem a Berlim, dizendo: "Sabemos de pelo menos 50 ameaças de ações que foram desbaratadas por causa dessa informação coletada". Em julho, uma palestra do diretor da NSA, Keith Alexander, exibia um pôster com o titulo "54 Ataques Evitados". A imprensa americana repetiu sem contestar esses números, até que a organização de jornalismo investigativo ProPublica foi conferir as alegações e chegou a conclusão que, apesar de não contar com a transparência da NSA, sabe-se de quatro casos em que a espionagem pode ter contribuído para revelar planos de ataques em estágios diversos, um deles à Bolsa de Nova York.

A recatada Jill Abramson do New York Times, além de não ter assassinado ninguém, não ter tramado a deposição do presidente Obama e ter sido acusada, no máximo, de provocar instintos metaforicamente homicidas em seus subordinados, mantém bem escondidos os arquivos do ex-agente da CIA Edward Snowden, que vive em asilo temporário na Rússia. Arquivos cujo vazamento o secretário de Justiça de Obama considera motivo para pôr Snowden na cadeia pelo resto da vida, a julgar pelas acusações formais do governo americano.

Desde que Snowden fugiu do Havaí e emergiu em Hong Kong, em junho, um outro clichê foi invertido: "Se você não tem o que esconder, não tem o que temer". O fato é que agora são os governos, como o dos Estados Unidos e o da Grã-Bretanha, que têm muito a esconder. Acabam de perder o controle da narrativa da atividade clandestina em nome da segurança dos cidadãos. E, quando a poeira do impacto das revelações da megaespionagem assentar, é possível que, em sua campanha para criminalizar o jornalismo, tenham perdido autoridade moral para definir o que é um ato de terror. Uma pena, porque é mais seguro discordar de Barack Obama do que de Vladimir Putin, não por causa de suas personalidades, mas por causa de um documento que serve de farol para democracias há 222 anos. Temos um sinal da gravidade do debate nas declarações do ex-vice-presidente Al Gore, que passou oito anos frequentando os briefings da NSA na Casa Branca. Gore disse, na terça-feira, que Edward Snowden revelou "indícios de violação da Constituição americana", o documento que supostamente nos torna mais seguros. Gore, Prêmio Nobel da Paz de 2007, falava para um auditório da McGill University, em Montreal, um compromisso formal que ele certamente escolheu para denunciar a espionagem com estes adjetivos: "inaceitável" e "ultrajante".