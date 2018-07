Definição de regras do pré-sal 'é para ontem', diz Dilma

Na última quarta-feira, o presidente se reuniu com os representantes das diversas áreas do governo que tratam do tema. Segundo a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, a proposta do novo marco regulatório do setor de petróleo ainda está em elaboração.

"Quando as definições estiverem mais claras no que tange a pontos fundamentais, nós divulgaremos. Para quando? Para ontem", disse a ministra nesta segunda-feira em entrevista coletiva.

"A ordem do presidente é que seja o prazo mais rápido possível, desde que não comprometa a qualidade. É essa a definição", acrescentou.

De acordo com Dilma, a ordem no governo é evitar fazer comunicados parciais porque este é um tema sensível.

"É um assunto que merece toda a nossa consideração, que deve ser tratado com o devido cuidado e que vai afetar as relações nessa área por muitos anos", argumentou a ministra.

O governo debate internamente se há a necessidade da criação de uma estatal para gerir as reservas de petróleo localizadas na camada pré-sal e qual modelo de exploração será adotado. Atualmente, o Executivo realiza leilões de licitação das concessões. Estuda-se o modelo de partilha da produção, o qual garantiria maiores ganhos ao Estado.

(Reportagem de Fernando Exman)