Definido abatimento a dívida de médico

O Ministério da Saúde anunciou ontem as áreas prioritárias para residência médica e os municípios que farão parte do programa de quitação da dívida do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).

O objetivo é atrair médicos para atuar em municípios mais carentes e incentivar a formação de novos profissionais que se dediquem a trabalhar em especialidades consideradas escassas.

A partir de agora, portanto, os médicos que escolherem um entre 2.282 municípios do País definidos pelo Ministério da Saúde terão abatimento de até 100% do crédito do Fies.

A "anistia" ocorre progressivamente: após um ano de trabalho, terão 1% ao mês de abatimento na dívida. Serão necessários, portanto, 112 meses de trabalho (dez anos) para que a dívida seja liquidada. A seleção será feita pelos próprios municípios.

A escolha das cidades participantes considerou a população em extrema pobreza, beneficiária do Bolsa-Família e moradores de área rural. O Estado com o maior número de municípios abrangidos é a Bahia, com 354.

Residência. Para os recém-formados, são 16 as áreas prioritárias. Ao optar por se especializar em uma delas, o profissional terá estendido o prazo de carência do Fies.

Entre as especialidades beneficiadas, a portaria contempla áreas como anestesiologia, cancerologia, geriatria e neurocirurgia, consideradas escassas e de difícil contratação. Também estão na lista pediatria, medicina preventiva e patologia.

A seleção considera as políticas públicas estratégicas para o SUS, que abrangem a Rede Cegonha, a Rede de Urgência e Emergência e a Rede Oncológica.