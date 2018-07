Definido local de vigília da Jornada da Juventude no Rio

Em janeiro, os terrenos começam a receber as primeiras intervenções, com obras de drenagem sob responsabilidade da prefeitura. O acordo para a utilização dos terrenos foi apresentado nesta manhã no encontro preparatório para o evento. A área total terá cerca de 3,5 milhões de metros quadrados, mas os terrenos não são contíguos.

A fazenda Mato Alto atualmente tem produção agropecuária e será utilizada como loteamento para os peregrinos. Já o terreno da fazenda Vila Mar, que receberá a missa campal, possui projeto para um loteamento imobiliário. De acordo com o prefeito do Rio, Eduardo Paes (PMDB), as obras serão um legado para a cidade e uma contrapartida à cessão do terreno pelos proprietários. "Nós já vínhamos negociando isso há cerca de 30 dias e lá vai ser melhor pelo ponto de vista logístico e de mobilidade. Então nós já estamos trabalhando em cima de algumas intervenções que serão necessárias", afirmou Paes.

A vigília dos jovens católicos tem início às 9 horas do dia 27 de julho. Os participantes serão divididos em lotes dentro dos terrenos, com infraestrutura de sanitários, praças de alimentação e atendimento médico. Na manhã seguinte, Bento XVI faz o encerramento da jornada com uma missa.

A organização confirmou ainda outros locais de visita do papa durante a passagem pelo Rio, em julho. Ele percorrerá a Av. Atlântica, na praia de Copacabana, a bordo do papamóvel. O pontífice chegará ao Rio no dia 25 de julho, quinta-feira.