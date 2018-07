Definidos os 4 que disputarão a Série C São Raimundo-PA 2 x 1 Cristal-AP, Macaé-RJ 2 x 1 Tupi-MG, Chapecoense-SC 0 x 1 Araguaia-MT e Alecrim-RN 1 x 1 Uberaba-MG. Foram esses resultados que garantiram ontem a São Raimundo, Macaé, Chapecoense e Alecrim o acesso à Série C do próximo ano e também a classificação dos quatro para as semifinais da atual Série D.