Degelo acima da média cria tensões no Ártico

A rapidez do degelo da calota polar no Oceano Ártico vem criando dificuldades para a guarda costeira dos Estados Unidos em patrulhar a imensidão do mar. Imagens de satélite mostram que a calota polar que ocupou uma boa porção do planeta durante milhares de anos teve um encolhimento muito acima da média neste ano. A cobertura de gelo na região está ficando cada vez mais fina e frágil. Normalmente, o gelo branco ajuda a refletir os raios do sol. Com menos gelo, o mar mais escuro absorve muito mais radiação solar, acelerando os impactos do aquecimento global. No laboratório americano mais próximo do Pólo Norte, cientistas monitoram os efeitos desse processo, e pesquisas indicam que quanto menos gelo, mais violentos os futuros fenômenos climáticos. Com o desaparecimento do gelo, o Ártico também desperta mais e mais a cobiça dos países vizinhos. Como algumas fronteiras são alvo de disputas, a Guarda Costeira americana lançou até uma operação de treinamento neste verão. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.