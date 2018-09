Degelo afeta moradores de áreas montanhosas Os Alpes europeus e as montanhas do Cáucaso, na fronteira entre a Ásia e a Europa, encolheram para a metade de seu tamanho, enquanto na África apenas 8% do maior glaciar do Monte Quênia permanece. Segundo a Mountain Partnership - uma aliança que tem a participação de 50 países, ONGs e empresas que buscam melhorar a vida das pessoas que moram nas montanhas e proteger o ambiente desses locais -, as melhores evidências das mudanças climáticas hoje em andamento vêm das regiões montanhosas.