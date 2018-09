Degradação de rios e lagos ameaça oferta de peixes

Atualmente os rios e lagos fornecem 13 milhões de toneladas de peixe e empregam 60 milhões de pessoas em todo o mundo. São também importante fonte de nutrientes especialmente nos países da África e Ásia. O estudo foi apresentado na COP-10, a Conferência da ONU sobre Biodiversidade que está sendo realizada em Nagoya, no Japão, e alerta para a necessidade de conservação dos ecossistemas aquáticos.

Em diversos países, a produção pesqueira vem caindo continuamente. É o caso do Rio Volga, na Rússia, cuja diversidade de peixes foi afetada por barragens. Nos lagos Malawi e Malombe, na África, as causas foram a degradação ambiental e a sobrepesca.

"É importante manter esses ecossistemas aquáticos a salvo da ação destrutiva do homem, porque os custos para recuperar esses serviços ambientais são mais altos do os para preservá-los", declarou Yumilo Kura, representante do World Fish Center.

VAZAMENTO

Estado mexicano cobra indenização da BP

O Estado mexicano de Tamaulipas está cobrando US$ 5 milhões como reparação aos danos ecológicos causados pelo vazamento de petróleo da British Petroleum (BP). O Estado fica na fronteira com os Estados Unidos. De acordo com Salvador Garza, diretor da Agência Ambiental de Tamaulipas, a quantia solicitada cobriria gastos com monitoramento da costa e a realização de estudos sobre os ventos e as correntes marítimas. A cifra pode ser ainda maior se forem computados os danos à pesca, ao turismo e outras atividades econômicas da região. Além de Tamaulipas, os Estados mexicanos de Veracruz e Quintana Roo, no Golfo do México, já foram aos tribunais contra a petrolífera BP.

URBANISMO

Cidade espanhola será "capital verde" em 2012

A cidade de Vitoria-Gasteiz, no norte da Espanha, foi eleita a "capital verde" da Europa para 2012, anunciou ontem a Comissão Europeia. O título foi criado para reconhecer os esforços das cidades em relação à qualidade de vida e ao meio ambiente. Estocolmo, na Suécia, ganhou o título este ano e Hamburgo, na Alemanha, será a "capital verde" em 2011.