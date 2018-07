Deic desmonta esquema de adulteração de motos

Após roubadas, motos Harley Davidson tinham o chassi remarcado com numeração inexistente e recebiam nova documentação. Durante as apurações, os agentes detectaram cadastros suspeitos, com registros recentes para motocicletas aparentemente antigas. Segundo o delegado Sérgio Alves, a montadora informou não ter produzido motos com as numerações pesquisadas.

A fraude foi descoberta quando a equipe cruzou as informações de ocorrências com essas motos e os registros de órgãos de trânsito. Alisson de Melo Silvestre e Arnold Pereira dos Santos, dois dos principais responsáveis foram indiciados. A dupla, segundo a polícia, escolhia os alvos durante encontros e eventos e era considerada referência em negócios com essas motos.

A remarcação do chassi era feita para parecer original,e a nova documentação era confeccionada em órgãos de trânsito de cidades da Grande São Paulo. Em alguns casos, o ano de fabricação era alterado para até uma década antes, o que permitia a venda do veículo por valores baixos sem chamar a atenção.

Nas investigações, que começaram em junho, os policiais recuperaram 31 veículos, todos da marca Harley Davidson, avaliados em R$ 2 milhões. Três destas motos, uma com detalhes em ouro, foram achadas na última sexta-feira (9), no Parque de Exposições Imigrantes, onde ocorre o Salão da Motocicleta.