Deic encontra laboratório de produção de DVDs piratas

DANIELA DO CANTO, Agencia Estado

A equipe da Delegacia Antipirataria do Deic investigava quem seriam os fornecedores de DVDs piratas aos ambulantes de Osasco e de cidades vizinhas, quando chegou a uma residência casa no bairro de Presidente Altino. No local estavam instaladas 10 torres de gravações.

Cada equipamento podia gravar simultaneamente 12 mídias. Também foram apreendidos 10 impressores de encartes e 70 mil DVDs prontos para distribuição. O material passou por perícia. Duas pessoas prestaram esclarecimentos à polícia.