Deic estoura depósito de carros usados em Cotia São Paulo, 10 - Policiais da Delegacia de Repressão a Roubo de Cargas, do Departamento de Investigações sobre Crime Organizado (Deic), da Polícia Civil de São Paulo, estouraram um depósito de carros usados na tarde desta terça-feira, 10, na Rua Padre Rocha, na Vila São Francisco, em Cotia, na Grande São Paulo. De acordo com o Deic, no local, a equipe encontrou 13 veículos fabricados entre 1981 e 1997. Uma pessoa foi detida. "São carros sem seguro. Para os proprietários é uma perda enorme", comentou o delegado Alberto Pereira Matheus Júnior, titular da DRRC. Segundo ele, os automóveis são remarcados e vendidos no comércio. Ainda segundo o delegado, o esquema utilizava documentos de outros veículos. "O chassi era remarcado usando a numeração de outro carro". Os automóveis apresentam queixas de roubo ou furto.