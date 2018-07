Deic prende suspeito e recupera parte de livros roubados

Policiais do Departamento de Investigações Criminais (Deic), detiveram, na noite de ontem, um suspeito e recuperarem parte dos 15 volumes roubados no dia 2 de fevereiro deste ano da biblioteca do Instituto de Botânica do Estado de São Paulo, localizado no bairro da Água Funda, zona sul da capital paulista.

O roubo foi realizado por três homens por volta das 16h de uma quinta-feira. Dois homens armados com revólveres renderam dois seguranças, três funcionários e dois estagiários antes de levar os livros. Policiais do Deic recusaram-se a passar detalhes da prisão e do material recuperado. A assessoria de imprensa do departamento não foi localizada.

Uma coletiva de imprensa deve ocorrer hoje, na sede do Deic, a partir da 10h.