Deic prende um dos maiores invasores de redes do País Policiais civis da Delegacia de Repressão a Delitos Cometidos por Meios Eletrônicos do Departamento de Investigações sobre Crime Organizado (Deic) prenderam, por suspeita de extorsão, o comerciante João Sperandio Neto, de 24 anos. Ele é apontado como um dos principais invasores de redes de dados do Brasil. De acordo com o Deic, depois de obter informações confidencias de um banco de investimento, o suspeito exigia US$ 500 mil (cerca de R$ 925 mil) para não desviar US$ 2 milhões. A prisão ocorreu na última quinta-feira, dia 3, na sede da empresa de Sperandio Neto, na Bela Vista, no centro de São Paulo.