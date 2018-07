Deic usa 8 carretas para retomar 20t de artigos roubados Para transportar 20 toneladas de mercadorias roubadas, avaliadas em mais de R$ 30 milhões, oito carretas foram usadas nesta quarta-feira de São José do Rio Pardo (SP) à sede do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), na zona Norte de São Paulo. O material foi apreendido no interior do Estado num galpão pertencente a dois empresários que foram presos por receptação.