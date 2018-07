Deixei de ser (muito) pobre. Mas e daí?

O silêncio sobre o recém-lançado relatório sobre desemprego no mundo, elaborado pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) na imprensa brasileira é ensurdecedor. A organização indica que em 2015 os que não têm emprego no mundo são 197,1 milhões, com ampla maioria localizada nas economias emergentes e países em desenvolvimento. A expectativa é de que a situação na América Latina, Ásia (em especial a China) e nos países árabes piore nos próximos meses por conta do aprofundamento da queda nos preços da commodities. Os números pioram em 2016 e 2017, chegando muito próximo dos 200 milhões de desempregados.

Pior, 1,5 bilhão de pessoas estão em empregos precários, cerca de 46% de toda a força de trabalho do planeta. O Sudeste Asiático e a África Subsaariana são os casos mais gritantes, com 70% dos empregos nessa condição.

Deixar de ser (muito) pobre significa estar na faixa de 1,3 bilhão de pessoas no mundo que vivem com algo entre 1,90 e 5 dólares por dia (R$ 7,88 ou R$ 20,75). No Brasil, significa estar num grupo que, nos últimos quinze anos, saiu de uma marginalização completa enquanto parcela do mercado interno e passou a ser visto como o principal motor da economia brasileira.

A "nova classe média" tem, ou deveria ter, papel preponderante na recuperação da economia e, de modo menos óbvio, no futuro político do País. É por isso que Lula insiste na ideia de que ampliar o acesso ao crédito é a única maneira de evitar mais encolhimento da economia, ou como o próprio disse "trazer os pobres de volta para o palco".

"Trazer os pobres de volta ao palco" pela estratégia do ex-presidente, com juros a 14,25% ao mês, uma economia que encolhe 3,5% ao ano e desonerações fiscais que não se transformaram em produtividade (ou em novos empregos) é apertar mais a corda ao redor do pescoço de uma ampla parcela da população que recebeu não só dinheiro, mas também autoestima durante o processo. É condená-los a uma melancolia sem fim, após anos de euforia, e ausentes de reformas (fiscal, tributária e um infinito etc.). Fará com que se endividem cada vez mais e tenham que buscar as tão conhecidas improvisações do mercado de trabalho para sustentarem suas famílias.

E daí, que deixar de ser (muito) pobre, parece ser a solução para o Brasil voltar a crescer, quando interessa ao já falido e pacto de reformismo fraco forjado no início dos anos 2000. Agora, o que vai ser, é continuar a não ter garantias de cidadania plena, senão limitada ao acesso ao consumo e de ser fiel da balança na próxima eleição.

Ainda não é dessa vez que deixar de ser muito pobre, significa deixar de ser pobre, ter direitos. Qualquer coisa diferente disso, é como enxugar gelo. Estocar vento!

* Fabrício H. Chagas Bastos é professor de Relações Internacionais e Estudos Latino Americanos da School of Politics and International Relations da Australian National University e Research Fellow do Australian National Centre for Latin American Studies da mesma instituição. Doutor pela Universidade de São Paulo