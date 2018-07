Delegacia de polícia é atacada a tiros em Itajaí (SC) Uma delegacia de polícia foi atacada a tiros por volta das 2h30 deste sábado, em Itajaí (SC). De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, este é o sexto ataque a prédios públicos desde o dia 31 de março deste ano. Ninguém ficou ferido no atentado de hoje.