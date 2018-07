Delegacia de polícia é incendiada em Itu-SP Um incêndio destruiu parte do prédio de uma delegacia da Polícia Civil, no bairro Cidade Nova, zona sul de Itu, no final da noite desta quarta-feira, 27. A polícia suspeita de incêndio criminoso, já que encontrou em outra parte do prédio um pano embebido em gasolina que não chegou a ser aceso. No local funcionava o 4º Distrito Policial. Não havia ninguém no prédio na hora em que o incêndio começou, por volta das 21h30.