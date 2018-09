Delegacia de São José do Rio Preto-SP é roubada O 4º Departamento Policial (DP) de São José do Rio Preto (SP) foi roubado na madrugada de hoje. Os bandidos levaram duas carabinas calibre 12, uma máquina fotográfica e quatro caixas de munição. Os ladrões desligaram os disjuntores de energia e cobriram as câmeras de segurança na ação. Não havia nenhum funcionário no local no momento do crime.