Delegacia fechada na hora do jogo de seleção é invadida Três adolescentes invadiram, por volta das 17 horas de ontem, o 4º Distrito Policial de Itu, no interior paulista, após arrombarem uma das janelas. A delegacia, localizada na Rua Osasco com a Avenida da Paz Universal, no bairro de Cidade Nova, deveria estar aberta, mas, em razão do jogo da seleção brasileira, os policiais resolveram fechá-la para assistir à partida em outro local.