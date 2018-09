Delegacias baianas têm energia cortada pela Coelba

Segundo relatos de policiais, o fornecimento do maior complexo policial do interior, também em Feira de Santana, só não foi interrompido porque funciona, no local, um departamento da Polícia Técnica, que precisa da eletricidade para a manutenção de corpos.

O motivo dos cortes seria atraso no pagamento das contas de energia, por parte da administração estadual, mas nem a empresa, nem a SSP confirmam oficialmente a causa. Em nota, a secretaria limitou-se a informar que a energia já estava restabelecida nas delegacias. De acordo com o texto, após uma reunião com representantes da Coelba, o subsecretário de Segurança, Ary Pereira de Oliveira, "garantiu que todas as providências já foram adotadas para que o incidente não volte a ocorrer".