Delegações registram três casos de assalto

Um homem e uma mulher da delegação do Sudão foram roubados após sacarem dinheiro numa agência bancária na Barra da Tijuca. O homem não reagiu, e teve o celular e o laptop roubados. Já a mulher tentou, em vão, evitar que os bandidos levassem sua bolsa com US$ 7 mil. "A ONU orienta as delegações a não reagirem em caso de assaltos. Por sorte, o ladrão não atirou", disse o português Paulo Rodrigues, chefe adjunto do UNDSS no Brasil.

Um diplomata da Libéria teve a mala furtada na Lapa, enquanto procurava dinheiro para pagar a corrida de táxi.

O último caso envolveu a clonagem do cartão de débito de um funcionário da ONU que havia feito compras num shopping na Barra da Tijuca. O crime foi rapidamente detectado, e a vítima conseguiu cancelar o cartão.

A Rio+20 conta com megaesquema de segurança nas dependências do Riocentro. Uma das principais armas é o "big brother" de 115 câmeras espalhadas pelos pavilhões. Desde o início da conferência, há uma semana, cerca de duas pessoas em atitude suspeita são abordadas por dia. Mas até o momento ninguém foi detido e nada de irregular foi encontrado.

Os agentes da ONU têm autorização para andar armados nas dependências do Riocentro. São ex-militares e ex-policiais de diversos países como Brasil, Espanha, França, EUA, Sri Lanka, etc. Apenas os responsáveis pela escolta do secretário-geral e do presidente da Assembleia-Geral da ONU podem portar armas fora do Riocentro.