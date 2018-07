Delegada baiana é presa por suspeita de tráfico de droga A delegada titular de América Dourada (BA), 430 quilômetros a oeste de Salvador, Cristina Morgana Feu Soares, de 39 anos, foi presa ontem no Rio, acusada de envolvimento com o tráfico de drogas. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, ela estava foragida havia um mês, quando teve sua prisão preventiva decretada, acusada de receber dinheiro do suposto líder do tráfico no sul baiano, Ednaldo Borges dos Santos, que tinha como base a cidade de Valença. Uma policial, identificada como Vilma Nascimento Freitas, que também teve a prisão decretada durante as investigações, continua foragida.