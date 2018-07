Delegada diz que Polícia procura fugitivos da Rocinha

"A Polícia Civil está atenta a todo o Estado do Rio de Janeiro, não apenas à Rocinha, ao Vidigal e à Chácara do Céu. O importante é silêncio e trabalho", disse Martha Rocha, sem antecipar informações que considera importantes para a captura dos criminosos.

A delegada frisou que o trabalho da corporação não se encerrou com a ocupação da Rocinha e ressaltou que o momento atual é de investigação. "A ocupação já aconteceu, a retomada do território também. Agora, é seguir em frente com as investigações. O trabalho da Polícia Civil começou no sábado e não tem hora para terminar." As informações são da Agência Brasil.