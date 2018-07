Delegada é exonerada por demora em investigação sobre estupros no Rio

O grupo que estuprou uma turista estrangeira, agrediu o namorado dela e assaltou o casal dentro de uma van, no Rio, na madrugada do último sábado, é acusado de roubar pelo menos mais cinco pessoas, em outros dias. As vítimas denunciaram os casos nesta segunda-feira na Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat), onde fizeram o reconhecimento dos dois homens que estão presos (Jonathan Foudakis de Souza, de 20 anos, e Wallace Aparecido Souza Silva, de 22). Um terceiro acusado continua foragido.

Até agora o grupo é acusado de estuprar duas mulheres (uma brasileira, no dia 23, e a estrangeira, no dia 30) e roubar oito pessoas (as duas mulheres estupradas, o namorado da estrangeira e as cinco pessoas que foram nesta segunda à Deat). A brasileira estuprada já havia denunciado o caso à Delegacia de Atendimento à Mulher de Niterói (Região Metropolitana do Rio), mas a investigação seguia lentamente. Devido à demora, a titular da Deam, Marta Dominguez, foi exonerada do cargo pela chefe da Polícia do Rio, Martha Rocha. A perita Martha Pereira, diretora do Posto Regional de Polícia Técnico-Científica de São Gonçalo, na mesma região, também foi exonerada, pela demora em atender a vítima do estupro. "Martha Rocha pede desculpas pela prestação de serviços e lamenta que a gestão dos dois órgãos envolvidos estivessem sob a responsabilidade de mulheres, justamente as que deveriam ser mais sensíveis em episódios como este", diz nota da Polícia Civil.

Na tarde desta segunda os dois presos foram conduzidos ao Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ) para serem reconhecidos pelo estrangeiro. Ele é francês, tem 23 anos e pretende voltar para a França, por isso foi ao TJ-RJ para prestar depoimento em juízo e reconhecer a dupla. Assim não precisará voltar ao Brasil para audiências do processo. A namorada, uma norte-americana de 21 anos, já voltou para os Estados Unidos. O casal fazia intercâmbio e estudava em uma faculdade da zona sul do Rio.