Delegada pode ser afastada de caso no PR A suposta quebra do sigilo de Justiça que envolve a prisão da médica Virgínia Soares de Souza, suspeita de matar pacientes na UTI do Hospital Evangélico, em Curitiba, pode afastar a delegada do Núcleo de Repressão de Crimes Contra a Saúde (Nucrisa), Paula Brisola, do caso. O advogado do hospital, Gláucio Pereira, sustenta que o mandado de prisão contra a médica deveria ter sido cumprido no endereço residencial. E disse que houve "espetacularização da polícia e da mídia, o que tornou o caso público".