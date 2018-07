Delegado acusa, em audiência, PMs do caso Amarildo Primeira testemunha a depor no processo em que 25 policiais militares são acusados de envolvimento na morte do pedreiro Amarildo Dias de Souza, de 43 anos, na Favela da Rocinha, zona sul do Rio, o delegado Rivaldo Barbosa afirmou nesta quinta-feira, 20, que os réus fizeram "uma manobra ardilosa para imputar a terceiros a tortura que resultou na morte da vítima".