Delegado conclui inquérito da Guilhotina no RJ As transcrições dos diálogos entre o delegado Allan Turnowski e o inspetor Christiano Fernandes, em cinco interceptações telefônicas, mostram que o então chefe da Polícia Civil avisou ao policial que a Polícia Federal (PF) monitorava por telefone os policiais civis que ocuparam o Complexo do Alemão, em novembro do ano passado.