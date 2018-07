Delegado da PF detido ao furar blitz da lei seca no Rio O delegado da Polícia Federal do Pará Marcelo de Souza Seiler, de 45 anos, foi detido no início da madrugada desta terça-feira, 09, após tentar furar uma blitz da Operação Lei Seca, no bairro de Vila Valqueire, na zona oeste do Rio de Janeiro.