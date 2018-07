Delegado de Pontal do Paraná é morto a tiros em tocaia Foi morto a tiros na manhã de hoje José Antonio Zuba Oliva, delegado titular do Departamento de Polícia de Pontal do Paraná, no litoral paranaense. Ele investigava uma denúncia de que quatro homens estavam armados em um camping para turistas no Balneário Olho d''Água. De acordo com a polícia de Pontal do Paraná, um funcionário administrativo da delegacia, irmão da dona do camping, teria feito a denúncia ao delegado.