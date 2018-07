Delegado descarta acareação entre vigia e ex de Mércia O delegado do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), Antônio Olin, que investiga a morte da advogada Mércia Nakashima, descartou a necessidade de acareação entre o ex-namorado da vítima, o advogado e policial militar aposentado Mizael Bispo de Souza, e o vigia Evandro Bezerra Silva, também suspeito. Mércia foi morta após deixar a casa da avó, em Guarulhos, no dia 23 de maio. Seu corpo foi encontrado em uma represa de Nazaré Paulista, no interior de São Paulo. O ex-namorado vai prestar novo depoimento na manhã de hoje.