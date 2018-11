Delegado diz que erro fatal foi de auxiliar O delegado José Carvalho Pinto, do 73.º DP (Jaçanã), afirmou que a auxiliar de enfermagem Kátia Aragaki, não foi induzida ao erro ao aplicar vaselina, em vez de soro, em Stephanie dos Santos Teixeira, de 12 anos, que morreu no Hospital São Luís Gonzaga no dia 4. "Existem protocolos para que não ocorra um erro. Ela não seguiu os protocolos." Kátia indiciada por homicídio culposo.