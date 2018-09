Delegado diz que pai de Isabella parece 'uma parede fria'

O delegado Reynaldo Peres, titular do 13º Distrito Policial, na Casa Verde, na zona norte de São Paulo, disse que Alexandre Nardoni não esboçou nenhuma reação de surpresa ou raiva ao ser informado de sua transferência para o Centro de Detenção Provisória (CDP) 2 de Guarulhos. "Ele é uma parede, uma parede fria", afirmou o delegado. Segundo Peres, o pai de Isabella teria se limitado a dizer um 'Ah... tá'. VEJA TAMBÉM Pai de Alexandre diz que mãe mentiu em entrevista Julgamento pode ocorrer em 2009, diz promotor Fotos do apartamento onde ocorreu o crime Cronologia e perguntas sem resposta do caso Tudo o que foi publicado sobre o caso Isabella Depois de passar seis dias preso no 13º DP, Alexandre foi transferido, na terça-feira, 13, para o CDP 2 de Guarulhos. A polícia alegou questões de segurança. No CDP, ele ficará em uma cela isolada - em observação por dez dias -, sem poder receber visitas de parentes e será monitorado por um agente penitenciário. Foram dois os principais motivos que levaram a polícia a pedir a transferência. O primeiro, segundo Peres, foi a recusa dos presos em conviver com Alexandre. O outro era a falta de espaço na cela. No 13º DP, Alexandre ficou isolado em uma cela sem vaso sanitário nem chuveiro, passava o tempo ouvindo um aparelho de MP4 e lendo, segundo Peres. Entre os livros, uma Bíblia e uma obra de auto-ajuda. A saída do pai de Isabella da delegacia foi realizada em uma operação sigilosa. Os policiais do 13º DP receberam um telefonema, informando da transferência. Assim que uma viatura parou no estacionamento da delegacia, o réu entrou algemado numa segunda viatura e foi levado para o CDP, sem passar pelo Instituto Médico-Legal (IML).