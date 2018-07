Delegado diz que pedirá libertação de ator preso no Rio

Desta vez, a mulher, uma copeira do Hospital Pasteur de 51 anos, disse que se confundiu ao reconhecer Souza como o homem que roubou sua bolsa naquela noite na Avenida Amaro Cavalcanti, no Méier, zona norte do Rio. "A vítima disse que estava nervosa e que estava escuro no local do roubo, mas não tinha firmeza em apontar Souza como o autor do crime. Ela foi levada ao erro. Desde o dia seguinte, ela pretendia retornar à delegacia para dizer isso, mas não o fez porque não tinha o dinheiro da passagem. A polícia não tem interesse em manter um inocente preso, por isso, vou pedir à Justiça que solte o rapaz", afirmou o delegado.

Lima disse ainda que não foram encontradas imagens do momento do assalto. O único vídeo obtido pela polícia era da vítima saindo do Hospital Pasteur, onde trabalha, pouco antes de ter sido assaltada em um ponto de ônibus próximo. O processo ao qual Souza responde pelo crime de roubo está tramitando na 33ª Vara Criminal do Rio. Não há previsão de quando o habeas-corpus será analisado. Amigos do ator realizaram na manhã desta terça protesto no Meier pedindo sua libertação.