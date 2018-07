Delegado do Rio pode pedir quebra de sigilo de militares

O delegado da 4ª Delegacia de Polícia do Rio de Janeiro (Central do Brasil), Rodrigo Domingues, disse que pode pedir a quebra do sigilo telefônico dos 11 militares suspeitos de envolvimento na morte de três jovens do Morro da Providência. O delegado disse ainda que pretende esclarecer a participação de cada um deles no episódio e que considerou estranho o fato de o caminhão do Exército ter entrado e saído do Morro da Mineira com facilidade, sem que tenha havido nenhum confronto. Veja também: Exército pede desculpas a mães de jovens mortos no Rio Jobim decidirá se Exército continua operação em favela Militares devem ser punidos, diz Jobim Delegado diz que militar confessou ter entregado jovens no Rio O Exército está preparado para atuar na segurança pública? Os soldados teriam entregue os jovens a uma facção criminosa do Morro da Mineira, que teria executado os rapazes. Os 11 militares suspeitos estão presos no 1º Batalhão de Polícia do Exército, na Tijuca, zona norte da capital fluminense. O delegado chegou nesta terça-feira, 17, ao 1º Batalhão para tomar o depoimento de nove militares, oito deles envolvidos na morte dos três moradores. Domingues interroga nesta quarta-feira, 18, duas testemunhas: um adolescente que chegava ao Morro da Providência junto com os amigos e conseguiu fugir ao ser abordado pelos militares e outra pessoa que ele não quis identificar. O delegado informou apenas que não é morador nem da Providência nem do Morro da Mineira.