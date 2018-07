Delegado é acusado de mandar matar colega na BA O delegado José Nélis Araújo Júnior, da 2ª Delegacia de Feira de Santana, na Bahia, foi preso hoje, acusado de ser o mandante do assassinato do delegado de Ipiaú, André Luiz Serra de Souza, morto em outubro do ano passado. Segundo investigações conduzidas pela Secretaria de Segurança Pública, Souza e Araújo começaram a ter divergências quando trabalhavam em Teixeira de Freitas, no sul do Estado, e investigavam o assassinato do empresário e ex-deputado estadual Maurício Cotrim Guimarães, ocorrido em setembro de 2007.