Delegado e agente da PF morrem afogados no Paraná

Um delegado e um agente da Polícia Federal morreram afogados na madrugada de hoje durante diligência em Guaíra, no Paraná. Segundo informações da Polícia Federal, o delegado Emanuel Sartório da Rocha, de 27 anos, e o agente Paulo Sérgio de Oliveira, de 39 anos, estavam em um veículo que caiu no rio Xororó. O acidente aconteceu por volta da 1 hora, provavelmente por conta da baixa visibilidade na região. O agente que dirigia a camionete não conseguiu ver a ponte e acabou caindo no rio. Outros agentes que estavam em outro veículo que acompanhava a diligência nos portos clandestinos da cidade contra tráfico de drogas e contrabando conseguiram retirar o corpo do agente. O corpo do delegado foi retirado depois que um guincho removeu o veículo do rio.