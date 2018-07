Delegado é baleado por assaltantes em Campinas-SP O delegado Nelson Ignácio, de 48 anos, que trabalha no 1º Distrito Policial, de Botafogo, em Campinas, interior paulista, foi baleado de raspão na cabeça e na barriga, ontem à noite, quando chegava em casa, no Jardim Paineiras, perto do Shopping Iguatemi, área nobre da cidade. Ao volante do seu carro, o delegado foi surpreendido por bandidos a pé e, segundo familiares, mesmo sem reagir, foi baleado e teve o carro roubado. Minutos depois, o veículo foi abandonado pelos criminosos no Jardim Santa Marcelina, bairro próximo. Os próprios parentes encaminharam a vítima para o Hospital Mário Gatti. Os criminosos seguem foragidos. O caso foi registrado na mesma delegacia onde Ignácio trabalha.