Delegado é executado em supermercado no Rio O delegado-titular da 20ª Delegacia de Polícia do Grajaú (Zona Norte), Alcides Iantorno de Jesus, foi executado na manhã deste domingo quando tomava café da manhã na lanchonete de um supermercado no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio. De acordo com as primeiras informações, dois homens teriam efetuado dois disparos contra a cabeça do delegado. Policiais afirmam que o delegado parou no supermercado, que fica perto de sua casa, após seu plantão noturno. O delegado comandou diversas delegacias distritais e especializadas. Ele participou de ações policiais importantes, como a investigação sobre a atuação das milícias (grupos paramilitares que cobram por segurança nas favelas), a operação que prendeu o traficante Elias Maluco em 2002, entre outros casos. Atualmente, Alcides de Jesus atuava na Delegacia do Grajaú e, antes, comandou a 22ª Delegacia da Penha durante o auge dos confrontos entre policiais e traficantes no Complexo do Alemão (Zona Norte).