Delegado é indiciado por morte de refém no RS O delegado Leonel Carivali foi indiciado no caso que apura a morte de um agricultor paranaense sequestrado em Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A Corregedoria Geral da Polícia Civil encaminhou o inquérito policial à 1ª Vara Criminal de Gravataí, nesta sexta-feira, 20.