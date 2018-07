Delegado é morto em suposta tentativa de roubo em SP Em uma suposta tentativa de roubo, o delegado Paulo Pereira de Paula, da Delegacia de Investigações sobre Entorpecente (Dise) de Guarulhos, na Grande São Paulo, foi morto por volta das 21h15 de sábado na pista local da Marginal do Tietê, no sentido Ayrton Senna, na zona oeste da capital paulista. Baleado com três tiros e pilotando uma Honda Hornet preta, avaliada em mais de R$ 30 mil, o policial morreu no local.