Delegado e policiais são presos em operação na Bahia

Além deles, foram detidos seis investigadores - um deles aposentado -, duas escrivãs, um sargento e dois soldados da Polícia Militar (PM), além de três empresários da região. Outras sete prisões foram feitas em flagrante, duas por peculato e cinco por porte ilegal de arma. Foram apreendidos dez revólveres, quatro rifles, uma carabina, uma pistola, mais de 200 munições de calibres variados e cinco veículos.

A operação conjunta da Secretaria de Segurança Pública da Bahia com o Ministério Público Estadual contou com 100 policiais, destacados para cumprir 21 mandados de prisão e 25 de busca e apreensão em cinco municípios do Estado - além de Camacan, Salvador, Ilhéus, Itabuna e Vitória da Conquista. As investigações começaram em novembro.

O delegado e os integrantes das Polícias Civil e Militar estão sendo encaminhados para as respectivas corregedorias, em Salvador. Já os empresários estão à disposição da Justiça no Presídio Regional de Ilhéus.