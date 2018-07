Delegado explica indiciamento do prefeito O delegado Marcelo Arigony rebateu na segunda-feira as acusações do prefeito de Santa Maria, Cezar Schirmer (PMDB), de o inquérito da tragédia na boate Kiss - que deixou 241 mortos em janeiro - ser um "absurdo jurídico". Cópia do texto foi enviada à Justiça para apuração de responsabilidade de Schirmer por "indícios de prática de homicídio culposo (sem intenção)".