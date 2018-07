Delegado-geral da Polícia Civil de SP pede demissão O delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, Mário Jordão Toledo Leme, pediu demissão do cargo hoje alegando razões de "foro íntimo". O seu substituto ainda não foi anunciado pela Secretaria de Segurança Pública, que estuda cinco nomes. Oficialmente, a secretaria não confirma a demissão. Delegados de polícia próximos de Jordão dizem que o delegado-geral estava em rota de colisão com o secretário de Segurança Pública, Ronaldo Marzagão. Oficialmente, Jordão nega a informação. As mesmas fontes dizem que o governador José Serra (PSDB) estaria descontente com o desempenho da Segurança Pública do Estado, principalmente por causa das repetidas denúncias de corrupção envolvendo policiais civis. Durante os nove meses em que ocupou a função, Jordão trouxe para a Polícia Civil alguns métodos de atuação semelhantes aos da Polícia Federal (PF). Foi ele que planejou duas maiores operações da história da polícia paulista - que prenderam cerca de 2 mil pessoas cada uma.