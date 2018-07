Delegado mata atleta em suposta tentativa de assalto em SP

CATANDUVA - Um adolescente, campeão e recordista mundial de supino (levantamento de peso), foi morto na noite de terça-feira quando, supostamente, tentava assaltar, com um amigo, a casa de um delegado de polícia da cidade de Catanduva, no interior paulista.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o delegado João Wagner Bertoncello chegava em casa, no bairro Higienópolis, por volta das 23h30, quando foi abordado por dois homens que estavam numa motocicleta. O delegado reagiu e matou um deles, posteriormente identificado como Wallen Eduardo de Oliveira Ramos, de 16 anos. No local do crime, foi apreendido um revólver calibre 32 que, segundo a Polícia Civil, estaria em poder do adolescente. O outro rapaz, ainda não identificado, teria fugido com a motocicleta.

Wallen Ramos foi homenageado pela Câmara Municipal de Catanduva em agosto de 2011 por ter vencido o campeonato brasileiro e batido o recorde mundial de supino na sua categoria ao levantar 190 quilos.

A reportagem não conseguiu falar com o delegado e nem com parentes do menor.