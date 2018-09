Delegado ouve hoje PMs acusados por morte de juíza O chefe da Divisão de Homicídios da Polícia Civil, delegado Felipe Ettore, não descarta a participação de outras pessoas no assassinato da juíza Patrícia Acioli, em 11 de agosto. "Já está certo que esses três (policiais militares) participaram efetivamente do crime. Se, no curso das investigações, houver mais alguém suspeito, com certeza será investigado", disse o delegado, que vai ouvir na tarde de hoje os depoimentos dos PMs presos.